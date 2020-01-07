Kocaeli Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.
07 Ocak 2020 Salı 09:58
Toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İlçe Kaymakamları, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.