banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Kocaeli merkezli 4 ilde, 14 milyon 924 bin 200 boş ve dolu makaron ele geçirilen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

10 Haziran 2021 Perşembe 13:04

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamulleri, makaron ve sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrollerini piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik Kocaeli, Mersin, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin 200 boş makaron, 590 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte TAPDK bandrolü, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kilogram nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı, 143 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan 50 sprey ele geçirildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaMuzaffer BıyıkGebzeKocaeliSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Market önündeki dondurucunun motorunun çalınması güvenlik kamerasında Market önündeki dondurucunun motorunun çalınması...
Otomobilin evden alınan anahtarla çalınması kamerada Otomobilin evden alınan anahtarla çalınması kamerada
Araçlarında tarihi eser ele geçirilen 2 kişiye adli işlem uygulandı Araçlarında tarihi eser ele geçirilen 2 kişiye...
Mutfak Tüpüne Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirilmesine 4 Tutuklama Mutfak Tüpüne Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirilmesine...
Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ve 14,7 gram metamfetamin ele geçirildi Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Market önündeki dondurucunun motorunun çalınması...
Gebze'de, market önündeki dondurucunun motorunun ve krom aksamlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı....

Haberi Oku