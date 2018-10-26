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Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye getirildi.

Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu

26 Ekim 2018 Cuma 13:58

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına eleman toplayıp faaliyette bulundukları iddiasıyla Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 

Polisin, 23 Ekim Salı günü gerçekleştirdiği operasyonda, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile kurusıkı tabanca ele geçirilmişti. 

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Kocaeli Merkezli DEAŞ Operasyonu
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