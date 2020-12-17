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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

17 Aralık 2020 Perşembe 14:02

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, Kayseri, Yalova ve Bursa'da önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski askeri okul öğrencisi ile açığa alınan bir üsteğmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 2 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



AA
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