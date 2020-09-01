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Kocaeli narkotik aman vermiyor

Anadolu otoyolunda durdurulan bir tırın kasasına zulalanmış halde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli narkotik aman vermiyor

01 Eylül 2020 Salı 10:23

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada bir tırla doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği "Millov" ile arama yapan ekipler, köpeğin tepki vermesi üzerine tırı detaylı arama yapmak üzere Bölge Trafik Şube Müdürlüğü otoparkına çekti. Ekipler, taşlama motoruyla kestikleri tırın kasasında, zemini ile şasesi arasına zulalanmış, kolay çıkartabilmek için iplerle birbirine bağlı, yaklaşık yarımşar kiloluk 260 paket halinde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. Tır sürücüsü A.K, gözaltına alındı.




AA
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