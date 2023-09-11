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Kocaeli polisinden uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 18 bin 78 sentetik ecza, 58 gram metamfetamin ve 12 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli polisinden uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

11 Eylül 2023 Pazartesi 16:27

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele ilçelerinde 3 farklı operasyon yürüttü, 8 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 18 bin 78 sentetik ecza, 58 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid ve 10 bin 900 TL para ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında TCK 191 çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i etutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



İHA
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