KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaeli ili genelinde hayvancılıkla uğraşan
vatandaşları sahte çek vermek suretiyle organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit
edilen üç ( 3 ) şüpheli yapılan operasyon sunucu suçüstü yakalanmış, dolandırıcılıkta
kullanılan sahte çek, büyükbaş hayvanlara ait (12) adet kulak küpeleri, kullandıkları araç
ve (41) adet küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan (41) adet
küçükbaş hayvan sahibine teslim edilmiştir. Olayla ilgili yakalanan şahıslar gözaltına
alınarak adli tahkikata başlanılmıştır.
İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız
kararlılıkla sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ