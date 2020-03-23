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Kocaeli valiliğinin basın açıklama

Kocaeli valiliğinin basın açıklama

Kocaeli valiliğinin basın açıklama

23 Mart 2020 Pazartesi 14:32

 Kocaeli valiliğinin basın açıklama

      Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ( 16.03.2020 / 22.03.2020 ) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler,

 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde;

ü  179 gr ESRAR,

ü    14 gr EROİN,

ü  115 gr SENTETİK KANNABİNOİD,

ü      9 gr METAMFETAMİN 

ü    90 ad ECSTASY Uyuşturucu maddeleri ele geçirilmiştir.

 

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

ü    24 gr ESRAR,

ü      1 kök KENEVİR BİTKİSİ ele geçirilmiştir.

 

 

     


 

 

 

 

                                                            

26 gr

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   

 

       

                                                                                                                       

                  KOCAELİ VALİLİĞİ

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