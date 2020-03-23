 Kocaeli valiliğinin basın açıklama

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ( 16.03.2020 / 22.03.2020 ) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; ü 179 gr ESRAR, ü 14 gr EROİN, ü 115 gr SENTETİK KANNABİNOİD, ü 9 gr METAMFETAMİN ü 90 ad ECSTASY Uyuşturucu maddeleri ele geçirilmiştir. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ü 24 gr ESRAR, ü 1 kök KENEVİR BİTKİSİ ele geçirilmiştir.





26 gr Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ