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Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ( 16.03.2020 / 22.03.2020 ) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler,
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde;
ü 179 gr ESRAR,
ü 14 gr EROİN,
ü 115 gr SENTETİK KANNABİNOİD,
ü 9 gr METAMFETAMİN
ü 90 ad ECSTASY Uyuşturucu maddeleri ele geçirilmiştir.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
ü 24 gr ESRAR,
ü 1 kök KENEVİR BİTKİSİ ele geçirilmiştir.
26 gr
26 gr
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
Kocaeli valiliğinin basın açıklama
Kocaeli valiliğinin basın açıklama