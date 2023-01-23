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Kocaeli Valisi Yavuz'dan patlamaya ilişkin açıklama

Doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir" - "Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır"

Kocaeli Valisi Yavuz'dan patlamaya ilişkin açıklama

23 Ocak 2023 Pazartesi 19:40

 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır" dedi.   
  Kavaklı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında 3 katlı binanın 3'üncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenilmişti.  
  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gölcük Kavaklı'da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 
  AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.  (IHA)

                                         
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