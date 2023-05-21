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Kocaeli'de 137 Afgan Uyruklu Göçmen Sınır Dışı Ediliyor

- Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 137 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, 2023 yılının ilk gününden bu yana Afganistan'a giden 25'inci charter seferiyle geri gönderilmek üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Kocaeli'de 137 Afgan Uyruklu Göçmen Sınır Dışı Ediliyor

21 Mayıs 2023 Pazar 10:46
  Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 137 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, 2023 yılının ilk gününden bu yana Afganistan'a giden 25'inci charter seferiyle geri gönderilmek üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na doğru yola çıktı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 137 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderilecek. Bugün yapılan sınır dışı işlemleri ile birlikte 2023 yılbaşından bu yana Kocaeli'den bin 771 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; bugün Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan Afganistan'a düzenlenecek 25'inci charter seferi ile 4 bin 142 ve tarifeli uçuşlarla 8 bin 305 olmak üzere toplam 12 bin 447 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtildi. 
  
  37 bin 922 düzensiz göçmen sınır dışı edildi 
  Öte yandan, yılbaşından itibaren tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 37 bin 922'ye ulaştığı öğrenildi. Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalarla yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise 40 bin 741 olarak kayıtlara geçtiği ve böylece sınır dışı başarı oranının yüzde 93 olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, 2022 yılında 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte toplam 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi. 
                                   


İHA
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