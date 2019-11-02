Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığa yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda üzerlerinde Türkçe yasal uyarı ve TAPDK bandrolü bulunmayan 170 şişe gümrük kaçağı alkollü içki bulundu.

Operasyonda, alkollü içki kaçakçılığından gözaltına alınan C.B. ve Ş.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.