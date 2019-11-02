Kocaeli'de 170 şişe kaçak içki ele geçirildi

Yapılan aramalarda üzerlerinde Türkçe yasal uyarı ve TAPDK bandrolü bulunmayan 170 şişe gümrük kaçağı alkollü içki bulundu.
Operasyonda, alkollü içki kaçakçılığından gözaltına alınan C.B. ve Ş.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 170 şişe gümrük kaçağı alkollü içkiye el konuldu.
Yapılan aramalarda üzerlerinde Türkçe yasal uyarı ve TAPDK bandrolü bulunmayan 170 şişe gümrük kaçağı alkollü içki bulundu.
Operasyonda, alkollü içki kaçakçılığından gözaltına alınan C.B. ve Ş.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.