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Kocaeli'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

- Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

26 Kasım 2021 Cuma 12:57


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir aracı takibe alındı.

Durdurulan araçta, yurda yasa dışı yollarla giren 18 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü A.E.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.



AA
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