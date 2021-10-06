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Kocaeli'de 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Kocaeli'de 2 ton 15 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

06 Ekim 2021 Çarşamba 10:42

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2 ton 15 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölcük ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Ekiplerce depoda ve önünde bulunan minibüste yapılan aramada, plastik bidonlar içinde 2 ton 15 litre etil alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ile rulo halde 20 bin etiket bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



AA
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