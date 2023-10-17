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Kocaeli'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 araç arasında kalarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

17 Ekim 2023 Salı 09:57

Kaza, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte yavaşlayan A.E.Ö. yönetimindeki 16 AIS 541 plakalı Ford marka hafif ticari araca, O.T. yönetimindeki 34 TG 5842 plakalı hafif ticari araç çarptı. Maddi hasarlı meydana gelen kazada araçtan inerek hasarı kontrol etmek isteyen O.T.'ye, S.A. yönetimindeki 53 ABU 207 plakalı Lada marka otomobil çarptı. O.T. kendi aracı ve otomobil arasında sıkışarak yaralandı. O esnada kazayı fark edemeyerek duramayan otomobile, Ö.F.E. idaresindeki 41 EZ 456 plakalı Ford marka otomobil çarptı. Zincirleme kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı O.T.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye götürdü.

Araçlar kaza sebebiyle kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.










İHA
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