Kocaeli'de 480 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 521 aroma kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü L.B. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ele geçirildi.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 521 aroma kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü L.B. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.