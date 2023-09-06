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Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk 3'üncü kattaki pencereden düştü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde binanın 3. katındaki açık pencereden toprak zemine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk 3'üncü kattaki pencereden düştü

06 Eylül 2023 Çarşamba 11:55

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Harman Tarla Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Ayşegül A. binanın 3. katındaki dairenin açık penceresinden toprak zemine düştü. Ayşegül A.’yı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Ayşegül A. ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



İHA
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