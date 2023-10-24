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Kocaeli'de aile katliamı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli uzman çavuş, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs etti. 22 yaşındaki oğul olay yerinde ölürken, anne - kız ve baba ağır yaralandı.

Kocaeli'de aile katliamı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

24 Ekim 2023 Salı 09:43

Olay, Donanma Mahallesi 4'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli uzman çavuş N.A. bilinmeyen bir sebepten dolayı silahıyla eşi Z.A ile çocukları N.S.A. ve O.A.'ya (22) ateş etti. N.A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan N.A., Z.A. ve kızları N.S.A. ağır yaralı olarak çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde O.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. O.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve dairede incelemelerde bulundu. N.A., Z.A. ve N.S.A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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