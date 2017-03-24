ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de bir FETÖ operasyonu daha

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında öğretmen ve itfaiye erlerinin de olduğu 16 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kocaeli'de bir FETÖ operasyonu daha

24 Mart 2017 Cuma 22:58

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Kocaelide Bir FETÖ Operasyonu Daha
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
157 paket halinde 115 kilogram eroin ele geçirildi 157 paket halinde 115 kilogram eroin ele geçirildi
2 genç uyuşturucuyla yakalandı 2 genç uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuya bir darbe daha! Uyuşturucuya bir darbe daha!
Gebze'de 40 Milyon Değerinde Uyuşturucu ! Gebze'de 40 Milyon Değerinde Uyuşturucu !
17 yaşındaki genç kazada can verdi 17 yaşındaki genç kazada can verdi
Kocaeli'de fuhuş operasyonu Kocaeli'de fuhuş operasyonu
Yukarı Çık

157 paket halinde 115 kilogram eroin ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir TIR’da yaptıkları aramalarda...

Haberi Oku