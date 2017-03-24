Kocaeli'de bir FETÖ operasyonu daha

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında öğretmen ve itfaiye erlerinin de olduğu 16 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.