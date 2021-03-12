Kocaeli'de boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş dükkanın duvarını kırıp yan taraftaki kuyumcuya girerek 80 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Şubat'ta Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki kuyumcudan hırsızlığa ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerindeki kameraların kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Şüpheliler M.G. (37) ve O.P. (37), Fatih ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay günü kullandıkları aracı da İstanbul'dan çaldıkları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'da da benzer yöntemlerle hırsızlığa karıştıkları tespit edilen zanlıların, kuyumcu soygununda çok sayıda makine ve sinyal kesici alet kullandıkları öğrenildi.







AA