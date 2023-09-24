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Kocaeli’de çıkan orman yangını söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alandan başlayan ve ormana sıçrayan yangın 2 saatin ardından söndürüldü.

Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

24 Eylül 2023 Pazar 12:14

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Pelitli Köyü Tavşan Tepe Caddesi üzerinde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçrarken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese İstanbul, Yalova ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, arazöz, Orman Genel Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sarp arazide yangına müdahale etmekte zorluk çekti. Bunun üzerine bölgeye ulaşan iş makineleri itfaiye ekiplerine yol açtı. Bölgeye ulaşan helikopter ise defalarca sorti yaprak yangına müdahale etti.

Havadan ve karadan 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan kül olurken, kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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