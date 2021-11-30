Kocaeli'de çok sayıda suçtan aranan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce Çayırova ilçesinde yağma, gasp, oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık, silahla tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit ve hakaret suçlarının şüphelisi olan Cihangir D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.