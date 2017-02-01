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Kocaeli'de Emniyet Mensubu Tutuklandı!

Kocaeli'de, şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 8 eski emniyet mensubu tutuklandı.

Kocaeli'de Emniyet Mensubu Tutuklandı!

01 Şubat 2017 Çarşamba 21:30

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 eski emniyet mensubundan 8'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 11 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ (AA) 

 

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