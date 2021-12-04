Kocaeli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü

Arpalık İhsaniye köyünde Hüsnü Kocaoğlu'nun zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızıyla yaşadığı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangını söndürerek eve giren ekipler, Hüsnü Kocaoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.

Kocaoğlu'nun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, sağlık kontrolünden geçirilen kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

