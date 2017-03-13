Kocaeli'de fuhuş operasyonu

- Yabancı uyruklu 22 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi 7 kişi ise gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamürsel'de kardeş oldukları belirtilen N.K, A.K, Ş.K, E.K, B.K. ile arkadaşları H.K. ve A.K'nın kiraladıkları evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını tespit etti.

Ekiplerin, 12 ev ve bir iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ajandalar, çok sayıda telefon, 2 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, "küçük yaşta çocuğu fuhşa teşvik etmek", "fuhşa aracılık ve yer temin etmek", "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kırgızistan, Moldova ve Kazakistan uyruklu 22 kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KOCAELİ (AA)