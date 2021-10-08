Kocaeli'de hastane güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı

Yakınının doğum yapması üzerine hastaneye gelen bir kişi, hemşire ile tartışması sırasında araya giren güvenlik görevlisine saldırdı.

Boğazına sarılan saldırganın darbesiyle yere yığılan güvenlik görevlisi, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

Olay yerinden kaçan saldırgan hasta yakını, polis ekiplerince gözaltına aldı.

Öte yandan güvenlik görevlisinin darbedilmesi hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kocaeli İl Başkanı Sedat Balkan, AA muhabirine, saldırı nedeniyle güvenlik görevlisinin bayıldığını, araya girenlerin olması üzerine saldırgan ile yanındakilerin kaçtığını iddia etti.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Balkan, olayın takipçisi olacaklarını, saldırganın en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.