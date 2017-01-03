Kocaeli'de ilk FETÖ davası başlıyor

15 GÜN İÇİNE BELİRLENECEK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından asker, polis, öğretmen, katip ve sivil vatandaşlara yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY operasyonları başlatılmıştı. Yürütülen operasyonlar kapsamında FETÖ ile bağlantısı olan 68 sanığın iddianameleri, görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları tarafından tamamlanarak Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılması için gönderildi. İddianameyi incelemeye alan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada eksik yok ise 15 gün içerisinde dava gününü belirleyecek.

İLK DOSYA DARBECİ ASKERLERİN

Savcılık tarafından tamamlanan ilk dosya; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gebze’de bulunan Turkcell Veri Depolama Merkezi’ne baskın yaparak orayı ele geçirmeye çalışan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü’nün de aralarında bulunduğu 15 asker hakkında oldu. Darbe girişimine destek verdiği belirlenen askerler; devlete karşı silahlı direniş ve ayaklanma, FETÖ’ye üye olma gibi suçlardan yargılanacak. Darbe girişiminde görev almayan ancak Bylock veya başka bir şekilde örgütle organik bağı bulunduğu anlaşılan askerlerin dosyası ise ayrı olarak tamamlanacak.

AMİRALLERE GENİŞ SORUŞTURMA

Yine 15 Temmuz darbe gecesi Gölcük Donanma Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışarak Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’yi rehin alan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ile eski Güney Grup Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici’nin dosyasının kapsamı geniş olduğundan henüz tamamlanmadı. Amirallerin ve beraberindeki darbeyi yöneten ‘mahrem abiler’in soruşturması savcılık tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Darbe girişiminde büyük rol oynayan amirallerin davasının Kocaeli yerine Ankara’da görülebilme ihtimali var.



Gölcük Donanma Komutanlığı’nda darbe girişimine kalkışan Tuğamiral Hayrettin İmren’in dosyasının soruşturması geniş çapta devam ediyor.

İŞADAMI, POLİS VE MEMURLAR…

Ayrıca askerlerin dışında Kocaeli’de yapılan ilk operasyonlarda gözaltına alınan FETÖ’nün gizli haberleşme sistemini kullandığı belirlenen Gölcüklü 30 iş adamı, Gölcük Adliyesi’nde görevli 1 hakim adayı, 1 icra müdür yardımcısı ve 1 katip olmak üzere 3 personel ve 20 polis hakkındaki iddianameler de ayrı ayrı tamamlandı. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamelerin 15 gün içerisinde onaylanmasının ardından FETÖ’nün ilk davaları başlayacak. Duruşma günü verilmesi beklenen davada sanıklar çıkar amaçlı silahlı terör örgütüne üye olma, yardım sağlama gibi suçlardan yargılanacak.

VERİLERLE FETÖ SORUŞTURMASI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasayı ihmal suçlarına dair ilimizde gerçekleştirilen soruşturmalarda; bin 502 kişi gözaltına alındı, 682 kişi tutuklandı, 618 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 179 kişi ise serbest bırakıldı, 23 kişinin işlemleri devam ederken 79 kişi hakkında da yakalama emri bulunuyor. Tüm bu işlemlere tabi tutulan şahıslar arasında; vali yardımcıları, kaymakam, askeri personel, emniyet personeli, hakim, savcı, hakim ve savcı adayı, öğretmen, adliye personeli, cezaevi personeli, sivil vatandaş, TÜBİTAK görevlisi ile Kocaeli Üniversitesi’nden kişiler bulunuyor.

Kaynak: Kocaeli'de ilk FETÖ davası başlıyor