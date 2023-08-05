Kocaeli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla yürütülen çalışmaları çerçevesinde, İzmit ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda; ismi öğrenilemeyen 3 şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalar sonucu; 2 bin 85 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 247 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İHA