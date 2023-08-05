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Kocaeli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:50

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla yürütülen çalışmaları çerçevesinde, İzmit ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda; ismi öğrenilemeyen 3 şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalar sonucu; 2 bin 85 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 247 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



İHA
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