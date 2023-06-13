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Kocaeli'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yeri ve depoda yapılan baskında 40 bin dolu ve boş makaron, 150 kilo tütün, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

13 Haziran 2023 Salı 13:51

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesinde bir iş yeri ve depoya baskın düzenledi. Operasyon neticesinde iş yeri ve depoda yapılan aramada 15 bin tütünle doldurulmuş makaron, 25 bin boş makaron, 150 kilo tütün, 250 paket kaçak sigara, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, ortam nemlendirici ve kesilmiş 250 adet bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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