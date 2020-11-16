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Kocaeli'de Kovid-19 denetimi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 358 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de Kovid-19 denetimi

16 Kasım 2020 Pazartesi 12:51

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1955 iş yeri denetlendi, 20 bin 78 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 27, sosyal mesafe kuralına uymayan 9, maske takmayan 253 ve sigara yasağına uymayan 61 kişi ile tedbirlere uymayan 8 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 1240 minibüs ve otobüs ile 108 şehirlerarası yolcu otobüsü olmak üzere 1348 araç kontrol edildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli de yakalandı. 



AA
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