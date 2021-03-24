Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 247 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 3 bin 358 iş yeri ve 14 bin 84 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 68, yasaklı yerlerde sigara içen 75, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 92, karantina tedbirlerine uymayan 2, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 10 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 6 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 1087 aracın kontrolü sağlandı.