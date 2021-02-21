Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 307 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 680 iş yeri ve 14 bin 693 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 47, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 259 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında da 651 araç kontrol edildi.