banner578
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası verildi

13 Mart 2021 Cumartesi 12:46

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 bin 247 iş yeri ve 15 bin 285 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 118, yasaklı yerlerde sigara içen 53, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 178 ve karantina kuralına uymayan 3 kişi ile salgın tedbirlerine riayet edilmeyen bir iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1822 araç kontrol edildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan altın çalan zanlılar tutuklandı Kocaeli'de boş dükkanın duvarını kırarak girdikleri...
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye...
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 505 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 505 kişiye...
Sahte alkol imalatı yapılan fabrikaya operasyon Sahte alkol imalatı yapılan fabrikaya operasyon
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 537 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 537 kişiye...
Yasa dışı kürtaj kliniğine baskın:1 kişi yakalandı Yasa dışı kürtaj kliniğine baskın:1 kişi yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de boş dükkanın duvarını kırarak...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş dükkanın duvarını kırıp yan taraftaki kuyumcuya girerek 80 bin lira...

Haberi Oku