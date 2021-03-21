Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 4 bin 236 iş yeri ile 14 bin 187 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 122, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 174, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1, karantina tedbirlerine uymayan 1 kişi ile 11 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 1269 aracın kontrolü sağlandı.

AA