Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 449 kişiye para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1236 iş yeri ve 18 bin 500 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 149, yasaklanan yerlerde sigara içen 51, sokağa çıkma yasağına uymayan 230, karantina tedbirlerine uymayan 5, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişi ile 4 işletmeciye ve ayakta yolcu yasağına uymayan 4 sürücüye para cezası uygulandı.



Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 81 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1591 aracın kontrolü sağlandı.