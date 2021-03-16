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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 498 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 498 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 498 kişiye para cezası verildi

16 Mart 2021 Salı 10:07

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 768 iş yeri ve 18 bin 342 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 98, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma yasağına uymayan 339, karantina tedbirlerine uymayan 3, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile 2 işletmeci, izin verilen saatler dışında faaliyette bulunan 2 iş yeri sahibi ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 3  sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1718 aracın kontrolü sağlandı.



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