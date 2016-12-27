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Kocaeli'de mafya operasyonu: 52 gözaltı!

İstanbul merkezli 5 ilde Şahinler ve Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de mafya operasyonu: 52 gözaltı!

27 Aralık 2016 Salı 23:07


İki grubun birbirine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında örgüt üyeleri takibe alındı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Samsun'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 52 kişiden 45'i adliyeye sevk edildi. Sarallar grubu lideri Alattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.

Yapılan operasyonda birçok faili meçhul olayı da aydınlatıldı

9 Ağustos 2016'da Eyüp Göktürk'te Abbas Ata'nın (36) öldürülmesi olayının da Şahinler gurubu tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Ata'nın vurulma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde sokakta yürüyen Abbas Ata, araçtan inen bir saldırgan tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Kocaelide Mafya Operasyonu: 52 Gözaltı!
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