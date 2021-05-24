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Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi

- Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:31

Kocaeli'de, durdurulan bir tırda yapılan aramada 51,5 litre metamfetamin yakalanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucu mutfak tüpü ve pet şişeler içerisinde gizlenmiş halde 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.




AA
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