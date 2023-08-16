Kocaeli'de narkotikten 2 farklı uyuşturucu operasyonu

Gölcük ve Körfez ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda büyük bir başarı elde etti. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 ayrı olayda toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyon ve uygulamalar neticesinde ise 124 gram sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 2 bin 400 Türk Lirası, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 25 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli şahıs, haklarında TCK 191 çerçevesinde işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle yakalanan A.R.Y. ve Ö.A. ise adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA