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Kocaeli'de narkotikten 2 farklı uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölcük ve Körfez ilçelerinde yapılan 2 farklı operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kocaeli'de narkotikten 2 farklı uyuşturucu operasyonu

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:28

   
  Gölcük ve Körfez ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda büyük bir başarı elde etti. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 ayrı olayda toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyon ve uygulamalar neticesinde ise 124 gram sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 2 bin 400 Türk Lirası, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 25 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli şahıs, haklarında TCK 191 çerçevesinde işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle yakalanan A.R.Y. ve Ö.A. ise adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
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