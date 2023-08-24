Kocaeli'de ormanlara girmek yasaklandı

Türkiye'de yaşanan orman yangınları ve sıcak havalar sebebiyle Kocaeli Valiliği yeni karar alarak vatandaşların ormana girişlerini yasakladı. Kocaeli Valiliği yayınladığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte, özellikle son günlerde hava sıcaklıklarında görülen mevsim normallerinin üzerindeki artışlar, bunun yanı sıra nem oranının anormal derecede düşük seyretmesi, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ülkemizin ve ilimizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla, Kocaeli sınırları içerisindeki tescilli ve kontrollü mesire yerleri hariç ormanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Büyük önem arz etmekte olup, ilimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir kararları ilgili kurumlar ile güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek, idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızca da konunun hassasiyetle takip edilmesi ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine iletmeleri önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.İHA