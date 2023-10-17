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Kocaeli'de ortalık savaş alanına döndü: 26 araç kazaya karıştı, 13 kişi yaralandı

Kocaeli'de yola dökülen mazot sebebiyle 7 noktada 26 araç kazaya karıştı. Meydana gelen feci kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kocaeli'de ortalık savaş alanına döndü: 26 araç kazaya karıştı, 13 kişi yaralandı

17 Ekim 2023 Salı 10:04

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araçtan dökülen mazot sebebiyle kayganlaşan yolda 7 noktada 26 araç zincirleme kazaya karıştı. Otomobil, kamyon ve tır gibi araçların karıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken trafik de felç oldu. İhbar üzerine olay yerine Sakarya'dan da olmak üzere sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkarmaya çalışırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Kazaya ilişkin bilgi veren görgü tanığı, “Mazot tankeri yolda ilerlerken mazot döke döke gidiyor. Araçlar birbirine giriyor. Mazot tankeri sürücüsü hiçbir şeyden habersiz devam ediyor, ilerde de kaza olunca tankeri durduruyorlar" dedi.

2 saat yol trafiğine kapatılırken, kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrardan açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA
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