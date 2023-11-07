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Kocaeli’de otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

07 Kasım 2023 Salı 09:50

Kaza, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi ile Akçekese Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 41 FY 576 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü M.Z. ile R.T., G.E. ve A.E. isimli yolcular otomobilde sıkıştı. Kopan elektrik kabloları ise yere düştü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Elektrik Dağıtım (SEDAŞ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince 4 yaralı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. SEDAŞ ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrik akımını kesti. Kazada hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazanın sürücü M.Z.’nin Akçakese Sokak’a döndüğü esnada aniden karşısına çıkan başka bir araç sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.










İHA
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