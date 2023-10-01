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Kocaeli'de pompalı tüfekli vurup olay yerinden kaçtı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde K.K. isimli şahıs S.Ş tarafından pompalı tüfekle vuruldu. S.Ş'nin kaçarken attığı pompalı tüfek polis ekiplerince ele geçirildi.

Kocaeli'de pompalı tüfekli vurup olay yerinden kaçtı

01 Ekim 2023 Pazar 11:09

Olay, 03.30 sıralarında Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle K.K.'ye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar K.K.'nin sol bacağına isabet etti. K.K. kanlar içinde yere yığılırken, S.Ş. koşarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K., Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından bir binanın bodrum katında yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfek ele geçirildi. Ş.Ş.'nin kaçarken pompalı tüfeği attığı kaydedildi. Polis, S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.





İHA
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