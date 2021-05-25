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Kocaeli'de sahte 11 bin 400 dolar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de sahte 11 bin 400 dolar ele geçirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de sahte 11 bin 400 dolar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

25 Mayıs 2021 Salı 16:54

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mali ve sahtecilik suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün Derince ilçesinde sahte plakalı bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 11 bin 400 dolar ele geçirildi, araçtaki B.G. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.G'nin cezaevi firarisi olduğu, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, silahlı yağma ve benzeri suçlardan hakkında 10 aranma kaydı ile 39 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

E.G'nin ise dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, kamu görevini usulsüz üstlenme, hayvan hırsızlığı ve benzeri suçlardan 16 aranma kaydı ile 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.



AA
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