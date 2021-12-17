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Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Kartepe ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

17 Aralık 2021 Cuma 14:35

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan M.K. (49) önceki gün alkol zehirlenmesi şüphesiyle Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



AA
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