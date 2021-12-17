Kocaeli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan M.K. (49) önceki gün alkol zehirlenmesi şüphesiyle Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
AA
Kartepe ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan M.K. (49) önceki gün alkol zehirlenmesi şüphesiyle Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.