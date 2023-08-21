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Kocaeli'de son bir ayda 546 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, son bir ayda 546 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Kocaeli'de son bir ayda 546 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:14

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veren ekipler, hafta sonu dahil olmak üzere her gün görev yapıyor. Havaların aşırı ısınması nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde son bir ayda Cebeci’de 212, Kovanağzı’nda 20, Kumcağızda 137, Miço Plajında 9, Kerpe’de 33, Sarısu’da 8, Seyrekte 25, Bağırganlı’da 37, Karamürsel bölgesi 27, Darıca Bölgesi 18 ve Bayramoğlu sahilinde 20 kişi olmak üzere toplam 546 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor.





İHA
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