banner947
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Son Bir Haftada Yapılan Uyuşturucu Operasyonlarında 15 Kişi Tutuklandı

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 136 şahsa adli işlem yapılırken, 15 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli'de Son Bir Haftada Yapılan Uyuşturucu Operasyonlarında 15 Kişi Tutuklandı

25 Ekim 2023 Çarşamba 14:55

  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı 115 uygulama ile operasyonda 136 kişiye adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 2’si adli kontrol şartı ile olmak üzere 118'i serbest bırakıldı. 1 şahısın gözaltı süreci devam ederken, 15 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 158 gram metamfetamin, 2 kilo 26 gram esrar, 253 gram bonzai, 29 gram skunk, 3 gram kokain, 52 uyuşturucu hap, 775 bin sentetik ecza ve 104 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 


                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
1 Haftalık Bebeği Su Kanalına Bırakan Annesiymiş 1 Haftalık Bebeği Su Kanalına Bırakan Annesiymiş
E- Ticaret Siteleri Üzerinden 71 Kişiyi 500 Bin TL Dolandırdılar: 4 Tutuklama E- Ticaret Siteleri Üzerinden 71 Kişiyi 500 Bin...
Yeni Doğan Bebeği Su Kanalına Bırakmışlar Yeni Doğan Bebeği Su Kanalına Bırakmışlar
(VİDEOLU) 16 Yaşındaki Rıdvan'ı Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı (VİDEOLU) 16 Yaşındaki Rıdvan'ı Kalbinden Bıçaklayarak...
Dolandırıcılık Davasında Sanıklar Birbirini Suçladı Dolandırıcılık Davasında Sanıklar Birbirini...
Bursa’da Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Daldı Bursa’da Kontrolden Çıkan Kamyon Eve Daldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

1 Haftalık Bebeği Su Kanalına Bırakan Annesiymiş
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu...

Haberi Oku