Kocaeli'de Son Bir Haftada Yapılan Uyuşturucu Operasyonlarında 15 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı 115 uygulama ile operasyonda 136 kişiye adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 2’si adli kontrol şartı ile olmak üzere 118'i serbest bırakıldı. 1 şahısın gözaltı süreci devam ederken, 15 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 158 gram metamfetamin, 2 kilo 26 gram esrar, 253 gram bonzai, 29 gram skunk, 3 gram kokain, 52 uyuşturucu hap, 775 bin sentetik ecza ve 104 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.









İHA