Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan paylaşımlarla sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gebze ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütsel yayınlar ele geçirilirken, şüpheliler B.A. ve T.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.