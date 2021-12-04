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Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat yakalandı

Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen avukat gözaltına alındı.

Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat yakalandı

04 Aralık 2021 Cumartesi 22:23

Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Begüm Sokak'ta E.A. (23) ile avukat D.K, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.K. tabancayla kolundan yaraladığı E.A'nın kafasına silahın kabzasıyla vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli avukat D.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 4 boş kovan bulundu.



AA
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