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Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

- TKP/ML-TİKKO terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Aramalarda kısa namlulu silahlar, örgütsel doküman, maske ve molotofkokteyli yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:26

  Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TKP/ML-TİKKO terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda, örgüt adına sansasyonel eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 şüpheliyi tespit etti. 

Tespitler doğrultusunda harekete geçen ekipler, E.D. ve M.U. adlı şüphelileri, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 

Yapılan aramalarda, kısa namlulu silahlar ve bunlara ait fişek, örgütsel doküman, maske, toplumsal olaylarda kullanılan sapan ve molotofkokteyli yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 

Gebze'de bir otobüs durağına bomba süsü verilmiş pankart asma olayını da gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 



AA
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