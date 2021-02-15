Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanmış, evlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.