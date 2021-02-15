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Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli adliyede

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli adliyede

15 Şubat 2021 Pazartesi 17:46

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanmış, evlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.



AA
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